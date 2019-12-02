Sıra Türkiye Kupası’nda

Süper Lig'in sürpriz lideri Sivasspor, şimdi de gözünü yarın başlayacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçlarına çevirdi. Kupada ilk maçta TFF 3. Lig'den E.Erok'la deplasmanda karşılaşacak olan kırmızı- beyazlılar, bu maçın hazırlıklarına moralli bir şekilde başladı. Antrenmanda futbolcuların son derece neşeli hali dikkatleri çekti.