Turkuvaz Medya ve Ziraat Bankası'na teşekkür

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, kupaya katılan değer için Turkuvaz Medya'ya teşekkür etti. Büyükaydın, "Biz kupaya çok değerli katkılarından dolayı sponsorlarımız Ziraat Bankası'na; ülkemizin her köşesinde bu müsabakaları bizlere izleten Turkuvaz Medya Grubu'na çok teşekkür ediyoruz" derken, Düşmez ise, "Bu güzel oyunun çok daha güzel bir şekilde devam etmesini temenni ediyorum. Centilmenlik temenni ediyorum. Ziraat Bankası ve Turkuvaz Grubu'na çok teşekkür ediyorum. Ziraat Türkiye Kupası her zaman sürprizlere açıktır. Hak edenin kazandığı bir turnuva diliyorum" dedi.