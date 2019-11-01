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Yiğido'dan gol şov

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda kırmızı-beyazlılar, Başkentte 6 golle futbol resitali sundu. 1 gol, 2 asistle oynayan Erdoğan Yeşilyurt maçta yıldızlaştı.

Giriş: 01.11.2019 07:50

Sivas, ligden sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda da iddiasını ortaya koydu. A Spor'dan yayınlanan maçta, TFF 2. Lig Beyaz Grup'tan Başkent Akademi'ye konuk olan kırmızı-beyazlılar, rakibi karşısında 6-0'lık sonuçla gol şov yaptı ve 5. Tura adını yazdırdı. Yiğido, ilk yarıyı Traore, Erdoğan Yeşilyurt ve Caner Osmanpaşa'nın golleriyle 3-0 üstün tamamladı.

VIEIRA SİFTAH YAPTI

İkinci yarıda da atak futbolunu sürdüren Sivasspor, Hakan Arslan, Mert Hakan ve Vieira'yla farka koştu. Sivas'ta uzun sakatlık döneminden sonra yeni yeni oynamaya başlayan Portekizli golcü Vieira da bu sezon ilk kez golle tanıştı.

KUPAYI İSTİYORUZ

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bu sene kupayı istiyoruz. Turu geçtiğimiz için mutluyuz" diye konuştu.

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