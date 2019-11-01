Kayserispor 10 kişiyle

Süper Lig'de kötü günler geçiren Kayseri, 3. Lig ekibi Bayrampaşa'yı uzatmalarda geçti. Sarı-kırmızılılar, normal süresi 0-0 biten, 90'da Atila'nın kırmızı görmesiyle 10 kişi kaldığı karşılaşmada, 95'te Ümran ve 117'de Hasan'la Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 5. tura yazdırmayı başardı.
UYGUN'U AÇIKLADI
Kayserispor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Bülent Uygun ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.