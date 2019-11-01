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Kayserispor 10 kişiyle

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Süper Lig ekibi Kayserispor, 10 kişi kaldığı karşılaşmada deplasmanda 3. Lig ekibi Bayrampaşa'yı 2-0 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.

Giriş: 01.11.2019 07:50

Süper Lig'de kötü günler geçiren Kayseri, 3. Lig ekibi Bayrampaşa'yı uzatmalarda geçti. Sarı-kırmızılılar, normal süresi 0-0 biten, 90'da Atila'nın kırmızı görmesiyle 10 kişi kaldığı karşılaşmada, 95'te Ümran ve 117'de Hasan'la Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 5. tura yazdırmayı başardı.

UYGUN'U AÇIKLADI

Kayserispor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Bülent Uygun ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

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