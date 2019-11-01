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G.Antep FK 3 golle turladı

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Süper Lig ekibi Gaziantep FK, sahasında 3. Lig ekibi Turgutluspor'u 3-0 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.

Giriş: 01.11.2019 07:50

Gaziantep FK sahasında Turgutluspor'u 3-0 mağlup ederek turu geçti. Güneydoğu ekibine turu getiren golleri; 27'de Diarra, 69'da Güray Vural ve 77'de Kenan Özer kaydetti. Bu sonuçlar Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam etti.

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