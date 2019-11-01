Ankaragücü'nden erken veda

Kupada bir sürpriz de Kırklareli'nden geldi. TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Kırklarelispor, konuk ettiği Ankaragücü'nü 1-0 yenerek, 5. tura çıktı. Kupayı 2 kez kazanan, 3 kez de final oynayan sarı-lacivertliler, 7'de Canteros'un ayağından penaltı kaçırdı. Yeşil-beyazlılar, 30'da kornerden gelen topa dokunan Deniz'in golüyle ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

İBRAHİM DEVLEŞTİ

İkinci yarıda Başkent ekibi, Kırklareli kalecisi İbrahim'e takıldı. Hasan ve Ender, net pozisyonlarda İbrahim'i geçemedi. İlk devrede yakaladığı 1-0'lık üstünlüğü koruyan Kırklarelispor, önemli bir sürprizi gerçekleştirerek tarih yazdı.

4 MAÇTIR SEVİNEMİYOR

Kupadan elenen A.Gücü, lig ve kupada galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Deplasmanda da üst üste 4. kez kaybetti.