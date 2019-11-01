5. Tur nefes kesecek!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. turun ardından, 5. turda adrenalin daha da zirve yapacak. Tur atlayan 27 takıma, geçen sezon Süper Lig'de ilk 5 sırayı alan takımlar da katılıyor. Kupanın son şampiyonu Galatasaray'ın yanı sıra Beşiktaş, Trabzonspor, Yeni Malatyaspor ve Başakşehir, 5. Turdan itibaren Ziraat Türkiye Kupası'nda boy gösterecek. 5. Tur maçları toplam 32 takım arasında çift maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak.