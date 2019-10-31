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MAÇ SONUCU Başkent Akademi FK 0-6 Sivasspor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur karşılaşmasında Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor deplasmanda Başkent Akademi FK'yla karşılaştı. Kırmızı-beyazlı takım rakibini 6-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Giriş: 31.10.2019 15:35 Güncelleme: 31.10.2019 15:52

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmalarında heyecan fırtınası devam ediyor. Günün ilk maçında Bursaspor deplasmanda Bayburtspor'u 2-1 mağlup ederek adını 5. tura yazdıran ekip olmuştu.

Günün ikinci karşılaşmasında Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor deplasmanda Başkent Akademi FK ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında zorlanmayan kırmızı-beyazlı takım 6'da Traore, 14'te Erdoğan Yeşilyurt, 25'te Caner Osmanpaşa, 67'de Hakan Arslan, 78'de Mert Hakan Yandaş ve 84'te Hugo Vieira'nın attığı gollerle rakibini 6-0 mağlup etti.

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