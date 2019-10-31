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Kayserispor - Bayrampaşaspor (Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçı CANLI YAYIN)

Ziraat Türkiye Kupası'nda maç heyecanı devam ediyor. 4. tur mücadelesi kapsamında Süper Lig ekibi İstikbal Mobilya Kayserispor, sahasında 3. Lig 3 Grup takımı Bayrampaşaspor'u konuk ediyor. Karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.

Giriş: 31.10.2019 16:29 Güncelleme: 31.10.2019 17:25

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Kayserispor sahasında Bayrampaşaspor'u konuk ediyor.

İLK 11'LER:

Kayserispor: İsmail Çipe, Emirhan Civelek, Atila Turan, Levent Gülen, Mert Kula, Nurettin Korkmaz, Aksel Aktaş, Ercan Çifci, Adryan, Ömer Uzun, Paul-Georges Ntep

Bayrampaşaspor: Cengizhan Şarli, Ege Atlam, Hüseyin Güngör, Melih Alcu, Mehmet Sefa Etöz, Savaş Çakır, Hakkı Şimşek, İbrahim Can Köse, Erdem Koçal, İsmail Erdoğan, M. Demirci

İstikbal Mobilya Kayserispor - Bayrampaşaspor maçını CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

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