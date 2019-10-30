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MAÇ SONUCU Gençlerbirliği 0-2 Esenler Erokspor MAÇ ÖZETİ

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Gençlerbirliği evinde Esenler Erokspor'u konuk etti. Mücadele konuk ekip Erokspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Giriş: 30.10.2019 16:28 Güncelleme: 30.10.2019 18:45

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Gençlerbirliği, Esenler Erokspor'u konuk etti. Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Burak Şeker düdük çaldı. Şeker'in yardımcılıklarını Ali Can Alp ve Muhammet Yumak yaptı. Saat 16.30'da başlayan mücadele konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken bu sonuçla Erokspor 5. tura yükselen taraf olmayı başardı.

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