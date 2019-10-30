Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Gençlerbirliği, Esenler Erokspor'u konuk etti. Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Burak Şeker düdük çaldı. Şeker'in yardımcılıklarını Ali Can Alp ve Muhammet Yumak yaptı. Saat 16.30'da başlayan mücadele konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken bu sonuçla Erokspor 5. tura yükselen taraf olmayı başardı.
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