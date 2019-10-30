Göztepe - Sivas Belediyespor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Göztepe sahasında TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Sivas Belediyespor'u konuk ediyor. Teknik Direktör Tamer Tuna ile yollarını ayıran ve son olarak Süper Lig'de sahasında Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup olan Göztepe'de Sivas Belediyespor karşısında kazanıp moral depolamak istiyor. Sivas Belediyespor ise Göztepe karşısında bir sürprize imza atıp Ziraat Türkiye kupasında bir adımı daha aşmanın peşinde!

Sivas Belediyespor TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geride kalan 10 haftada topladığı 17 puan ile 7. sırada yer alıyor.