Gençlerbirliği 0 - 0 Esenler Erokspor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur heyecanı Gençlerbirliği - Esenler Erokspor maçıyla devam ediyor.

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Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Gençlerbirliği, Esenler Erokspor'u konuk ediyor. Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın hakemi Burak Şeker... Şeker'in yardımcılıklarını Ali Can Alp ve Muhammet Yumak yapıyor. Saat 16.30'da başlayan Gençlerbirliği - Esenler Erokspor maçı A Spor ekranlarında naklen yayınlanıyor.