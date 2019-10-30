 BİZE ULAŞIN

Gençlerbirliği 0 - 0 Esenler Erokspor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Gençlerbirliği evinde Esenler Erokspor'u konuk ediyor. Bu zorlu maç A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Giriş: 30.10.2019 16:28 Güncelleme: 30.10.2019 16:29

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur heyecanı Gençlerbirliği - Esenler Erokspor maçıyla devam ediyor.

KARŞILAŞMAYI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KARŞILAŞMANIN CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLAYIN

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Gençlerbirliği, Esenler Erokspor'u konuk ediyor. Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın hakemi Burak Şeker... Şeker'in yardımcılıklarını Ali Can Alp ve Muhammet Yumak yapıyor. Saat 16.30'da başlayan Gençlerbirliği - Esenler Erokspor maçı A Spor ekranlarında naklen yayınlanıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Gençlerbirliği 0 - 0 Esenler Erokspor | CANLI
Kastamonuspor 5 - 6 Anagold 24 Erzincanspor | MAÇ SONUCU
Kemerspor 2 - 3 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU
Ziraat Türkiye Kupası'nda atılan en güzel 20 gol
Erzurumspor 3-1 Bodrumspor | MAÇ SONUCU