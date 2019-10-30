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Eyüp destanı!

A Spor’daki müthiş maçta, her iki takımın da bir topu direkten dönerken, eflatunsarılılar normal süresi 0-0 biten karşılaşmada, 103’te Harun’la sürprize imza attı.

Giriş: 30.10.2019 07:50

Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sürprizi Eyüpspor'dan geldi. F.Bahçe'ye ligde 5-1 kaybeden Konyaspor, kupada da bir diğer İstanbul temsilcisi, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Eyüpspor'a boyun eğdi. A Spor'dan yayınlanan maçta, yeşil-beyazlılarda Bajic, Eyüp'te ise Eren direğe takıldı. Güçlü rakibi karşısında müthiş bir mücadele örneği sergileyen eflatun-sarılılar, maçı uzatmaya götürmeyi başardı. Uzutmalarda 103'te Harun, savunma oyuncularını çalımladıktan sonra yaptığı güzel vuruşla Eyüpspor'u 5. tura taşıdı.

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