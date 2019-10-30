Eyüp destanı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sürprizi Eyüpspor'dan geldi. F.Bahçe'ye ligde 5-1 kaybeden Konyaspor, kupada da bir diğer İstanbul temsilcisi, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Eyüpspor'a boyun eğdi. A Spor'dan yayınlanan maçta, yeşil-beyazlılarda Bajic, Eyüp'te ise Eren direğe takıldı. Güçlü rakibi karşısında müthiş bir mücadele örneği sergileyen eflatun-sarılılar, maçı uzatmaya götürmeyi başardı. Uzutmalarda 103'te Harun, savunma oyuncularını çalımladıktan sonra yaptığı güzel vuruşla Eyüpspor'u 5. tura taşıdı.