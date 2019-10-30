Çankırı’da Rize şov

Ziraat Türkiye Kupası'nda A Spor'dan canlı yayınlanan maçta, Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Rizespor, BAL takımı Çankırıspor önünde sürprize izin vermedi. Atmaca, Barış'ın iki golü ve Scepovic'in sayısıyla 3-1 kazandı ve 5. Tura yükselmeyi başardı.