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Çankırı’da Rize şov

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, deplasmanda BAL ekibi 1074 Çankırıspor'u 3-1 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.

Giriş: 30.10.2019 07:50

Ziraat Türkiye Kupası'nda A Spor'dan canlı yayınlanan maçta, Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Rizespor, BAL takımı Çankırıspor önünde sürprize izin vermedi. Atmaca, Barış'ın iki golü ve Scepovic'in sayısıyla 3-1 kazandı ve 5. Tura yükselmeyi başardı.

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