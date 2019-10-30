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Antalya penaltılarla

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Süper Lig ekibi Antalyaspor, 2. Lig ekibi Niğdespor'u 90 dakikası 0-0 biten karşılaşmada penaltı atışlarında 3-2 mağlup etti.

Giriş: 30.10.2019 07:50

Antalyaspor, 2. Lig'den Niğde önünde ecel terleri döktü. Maçta 30 şut çeken, bir de penaltı kaçıran Akdeniz ekibi, 18 yaşındaki genç eldiven Taha'ya takıldı. Normal süre ve uzatmalar 0-0 bitti. Penaltılarda 3-2 kazanan kırmızı-beyazlılar tur atladı.

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