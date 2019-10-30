Antalya penaltılarla

Antalyaspor, 2. Lig'den Niğde önünde ecel terleri döktü. Maçta 30 şut çeken, bir de penaltı kaçıran Akdeniz ekibi, 18 yaşındaki genç eldiven Taha'ya takıldı. Normal süre ve uzatmalar 0-0 bitti. Penaltılarda 3-2 kazanan kırmızı-beyazlılar tur atladı.
Antalyaspor, 2. Lig'den Niğde önünde ecel terleri döktü. Maçta 30 şut çeken, bir de penaltı kaçıran Akdeniz ekibi, 18 yaşındaki genç eldiven Taha'ya takıldı. Normal süre ve uzatmalar 0-0 bitti. Penaltılarda 3-2 kazanan kırmızı-beyazlılar tur atladı.
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