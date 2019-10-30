Antalya penaltılarla

Antalyaspor, 2. Lig'den Niğde önünde ecel terleri döktü. Maçta 30 şut çeken, bir de penaltı kaçıran Akdeniz ekibi, 18 yaşındaki genç eldiven Taha'ya takıldı. Normal süre ve uzatmalar 0-0 bitti. Penaltılarda 3-2 kazanan kırmızı-beyazlılar tur atladı.