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Altay 0 - 0 Görele | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 4. tur müsabakaları kapsamında Altay ile Görele karşılaşıyor. Karşılaşmanın canlı yayını A Spor ekranlarında...

Giriş: 29.10.2019 16:39

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçlarında Altay - Görele karşılaşması oynanıyor.

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ALTAY - GÖRELESPOR MAÇININ CANLI SKORU İÇİN TIKLAYIN

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında, 1. Lig takımı Altay, Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Görelespor'u konuk ediyor. Menemen Şehir Stadı'nda saat 16.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Yiğit Peşin yönetiyor. Peşin'in yardımcılıklarını Mikail Can ve Hakan Erkan yapıyor.

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