Altay 0 - 0 Görele | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçlarında Altay - Görele karşılaşması oynanıyor.

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Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında, 1. Lig takımı Altay, Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Görelespor'u konuk ediyor. Menemen Şehir Stadı'nda saat 16.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Yiğit Peşin yönetiyor. Peşin'in yardımcılıklarını Mikail Can ve Hakan Erkan yapıyor.