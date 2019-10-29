Adanaspor turu Ahmet Dereli'yle kaptı!

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, sahasında 3. Lig ekibi Diyarbekirspor'u konuk etti.
Ev sahibi, 30. dakikada Ahmet Dereli'nin attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
Deplasman ekibinde Uğur Ayhan 66. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Dakikalar 76'yı gösterirken turuncu-lacivertliler yine Ahmet Dereli'yle golü buldu ve farkı 2'ye çıkardı.
Golden hemen 4 dakika sonra bir kez daha sahneye çıkan Dereli, hem kendisinin hem de takımının 3. golünü kaydetti.
Bu skorla Adanaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükselen ekip oldu.
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