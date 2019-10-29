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Adanaspor turu Ahmet Dereli'yle kaptı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. turunda 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, 3. Lig ekibi Diyarbekirspor'u Ahmet Dereli'nin 3 golüyle 3-0 mağlup etti.

Giriş: 29.10.2019 20:27 Güncelleme: 29.10.2019 20:30

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, sahasında 3. Lig ekibi Diyarbekirspor'u konuk etti.

Ev sahibi, 30. dakikada Ahmet Dereli'nin attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Deplasman ekibinde Uğur Ayhan 66. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Dakikalar 76'yı gösterirken turuncu-lacivertliler yine Ahmet Dereli'yle golü buldu ve farkı 2'ye çıkardı.

Golden hemen 4 dakika sonra bir kez daha sahneye çıkan Dereli, hem kendisinin hem de takımının 3. golünü kaydetti.

Bu skorla Adanaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükselen ekip oldu.

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