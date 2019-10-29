Adanaspor-Diyarbekirspor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, sahasında 3. Lig ekibi Diyarbekirspor'u konuk ediyor.
Karşılaşmada ev sahibi ekibin, 30. dakikada Ahmet Dereli'nin attığı golle 1-0 üstünlüğü bulunuyor.
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, sahasında 3. Lig ekibi Diyarbekirspor'u konuk ediyor.
Karşılaşmada ev sahibi ekibin, 30. dakikada Ahmet Dereli'nin attığı golle 1-0 üstünlüğü bulunuyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.