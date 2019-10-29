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Adanaspor-Diyarbekirspor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı devam ediyor. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda Adanaspor, Diyarbekirspor'u ağırlıyor. Maçın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Giriş: 29.10.2019 18:38 Güncelleme: 29.10.2019 19:22

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, sahasında 3. Lig ekibi Diyarbekirspor'u konuk ediyor.

Karşılaşmada ev sahibi ekibin, 30. dakikada Ahmet Dereli'nin attığı golle 1-0 üstünlüğü bulunuyor.

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