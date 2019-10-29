3 günde 18 maç A Spor’da

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur şovu bugün oynanacak 8 maçla başlıyor. Turkuvaz Medya'nın Türkiye'nin dört bir yanındaki futbolseverlere ulaştırdığı kupa şöleninin heyecanı, yine A Spor ekranlarında yaşanacak. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak bu turda, Süper Lig ekipleri Fenerbahçe, Alanyaspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Sivasspor, Kayserispor, Konyaspor ve Ankaragücü'nün de yer aldığı 54 takım mücadele edecek. Alt lig takımlarının da boy göstereceği 4. turda, 3 gün boyunca birbirinden çekişmeli 18 maç, HD kalitesinde şifresiz olarak A Spor ekranlarında olacak.
BUGÜN:
13.00 - H.TrabzonMenemen Adem Sarıtaş
13.00 - Çankırı-Ç.Rize Caner Ak A SPOR
13.00 - Altınordu-Amed M. Kürşad Filiz
13.45 - Niğde-Antalya Emre Kargın A SPOR
14.30 Eyüp-Konyaspor Hakan Ceylan A SPOR
16.30 Altay-Görele Yiğit Peşin A SPOR
18.30 Adana-Diyarbekir Levent Balcı A SPOR
20.30 Alanya-İnegöl Turgut Doman A SPOR
YARIN:
13.00 Van-Sancaktepe Gürel Uzuner
13.00 Gümüşhane-Samsun Semih Kurt A SPOR
13.00 Kastamonu-Erzincan Alper Oran A SPOR
13.30 Keçiörengücü-Siirt İÖİ Buğra Taşkınsoy A SPOR
13.30 Payas-Manisa FK Lütfullah Aslan A SPOR
13.45 Kemer-Kasımpaşa Yiğit Arslan A SPOR
14.00 K.Gümrük-Bandırma Mustafa Aydın A SPOR
14.00 İstanbul-B.Tepecik Ferhan Kestanlıoğlu
14.00 Karacabey Bld.-Tuzla Hakan Belder 14.30
Erzurum-Bodrum Yakup Özhan A SPOR
16.30 G.Birliği-E.Erok Burak Şeker A SPOR
18.30 Göztepe-Sivas Bld. Cihan Aydın A SPOR
20.30 Tarsus İY-F.Bahçe Atilla Karaoğlan A SPOR
PERŞEMBE
13.00 Bayburt Öİ-Bursa Batuhan Gültek A SPOR
13.45 B.Akademi-Sivas Murat Erdoğan A SPOR
14.30 Kırklareli-A.Gücü Direnç Tonusluoğlu A SPOR
16.30 Kayseri-Bayrampaşa Özgüç Türkalp A SPOR
18.30 Gaziantep-Turgutlu Emre Malok A SPOR
20.30 Denizli-İçel İY Alper Çetin A SPOR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.