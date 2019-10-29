3 günde 18 maç A Spor’da

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur şovu bugün oynanacak 8 maçla başlıyor. Turkuvaz Medya'nın Türkiye'nin dört bir yanındaki futbolseverlere ulaştırdığı kupa şöleninin heyecanı, yine A Spor ekranlarında yaşanacak. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak bu turda, Süper Lig ekipleri Fenerbahçe, Alanyaspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Sivasspor, Kayserispor, Konyaspor ve Ankaragücü'nün de yer aldığı 54 takım mücadele edecek. Alt lig takımlarının da boy göstereceği 4. turda, 3 gün boyunca birbirinden çekişmeli 18 maç, HD kalitesinde şifresiz olarak A Spor ekranlarında olacak.

BUGÜN:

13.00 - H.TrabzonMenemen Adem Sarıtaş

13.00 - Çankırı-Ç.Rize Caner Ak A SPOR

13.00 - Altınordu-Amed M. Kürşad Filiz

13.45 - Niğde-Antalya Emre Kargın A SPOR

14.30 Eyüp-Konyaspor Hakan Ceylan A SPOR

16.30 Altay-Görele Yiğit Peşin A SPOR

18.30 Adana-Diyarbekir Levent Balcı A SPOR

20.30 Alanya-İnegöl Turgut Doman A SPOR

YARIN:

13.00 Van-Sancaktepe Gürel Uzuner

13.00 Gümüşhane-Samsun Semih Kurt A SPOR

13.00 Kastamonu-Erzincan Alper Oran A SPOR

13.30 Keçiörengücü-Siirt İÖİ Buğra Taşkınsoy A SPOR

13.30 Payas-Manisa FK Lütfullah Aslan A SPOR

13.45 Kemer-Kasımpaşa Yiğit Arslan A SPOR

14.00 K.Gümrük-Bandırma Mustafa Aydın A SPOR

14.00 İstanbul-B.Tepecik Ferhan Kestanlıoğlu

14.00 Karacabey Bld.-Tuzla Hakan Belder 14.30

Erzurum-Bodrum Yakup Özhan A SPOR

16.30 G.Birliği-E.Erok Burak Şeker A SPOR

18.30 Göztepe-Sivas Bld. Cihan Aydın A SPOR

20.30 Tarsus İY-F.Bahçe Atilla Karaoğlan A SPOR

PERŞEMBE



13.00 Bayburt Öİ-Bursa Batuhan Gültek A SPOR

13.45 B.Akademi-Sivas Murat Erdoğan A SPOR

14.30 Kırklareli-A.Gücü Direnç Tonusluoğlu A SPOR

16.30 Kayseri-Bayrampaşa Özgüç Türkalp A SPOR

18.30 Gaziantep-Turgutlu Emre Malok A SPOR

20.30 Denizli-İçel İY Alper Çetin A SPOR