Türkiye Kupası'nda dev heyecan

1962-1963 sezonunda başlayan ve ilk şampiyonu Galatasaray olan Türkiye Kupası'nın adı 1980-1981'de Federasyon Kupası olarak değiştirildi. Ancak 1992-1993 sezonundan itibaren tekrar Türkiye Kupası adı verilirken, 2009-2010 sezonu ile birlikte Ziraat Bankası'nın sponsor olması ile Ziraat Türkiye Kupası adını aldı.



GALATASARAY 18 KEZ ALDI

Daha önce Türkiye Kupası ve Federasyon Kupası isimleri altında düzenlenen organizasyonda Galatasaray 18 kez bu kupayı müzesine taşırken, Beşiktaş 9, Trabzonspor 8 ve Fenerbahçe 6 defa kupayı kazandı. Altay, Ankaragücü, Gençlerbirliği, Göztepe ve Kocaeli ikişer, Kayserispor, Bursaspor, Eskişehirspor, Sakaryaspor, Konyaspor ve Akhisarspor da birer kez kupa sevinci yaşayan takımlar oldu. Bu sezon da çok büyük heyecan yaşanacak.