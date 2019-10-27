Türkiye Kupası haberleri (27.10.19)

SIRA BURSA'YA GELDİ

Ziraat Türkiye Kupası'nın son finalisti Akhisar'ı 3. turda kupanın dışına iten Bayburt İl Özel İdare, Bursa'yı gözüne kestirdi. 8 golle bu sezon takımın en skorer ismi olan Tayyib Kanarya, Bursa'yı yenerek tur atlamak istediklerini ifade etti.



CİDDİYE ALACAĞIZ

Çaykur Rizespor'un genç isimlerinden Oğulcan Çağlayan, 1074 Çankırı maçı öncesinde konuştu. Önceliklerinin lig olduğunu kaydeden Oğulcan, "Fakat kupada da en ileriye gitmek istiyoruz. Çankırı'ya saygı duyarak ciddi bir mücadele sergileyeceğiz" dedi.



ERZURUM'A ÇOK YAKIŞIR

Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, teknik direktör Erkan Sözeri ile birlikte başarının geleceğine inandığını ifade etti. Üneş, "Türkiye Kupası'nda çok iddialıyız. Erkan hocayla inşallah kupayı Erzurum'a getiririz. Kupa bizim şehre çok yakışacaktır" dedi.



MENEMEN'İ YENECEĞİZ

Zıraat Türkiye Kupası'nda 1. Lig ekibi Adana Demir'i 2-0 yenerek adını 4. tura yazdıran Hekimoğlu Trabzon'da teknik direktör Alper Avcı iddialı konuştu. Avcı, "Türkiye Kupası'nda sonuna kadar gitmek istiyoruz. Evimizde Menemen'i devireceğimize inanıyoruz. Taraftarlarımız bizi yalnız bırakmasın. Biz Trabzon'uz" ifadelerini kullandı.



İPEKOĞLU'NDAN KULÜBEYE ŞANS

Adanaspor teknik direktörü Engin İpekoğlu, Diyarbekir karşısında ligde fazla süre almayan oyunculara şans vereceğini söyledi. Bu açıdan faydalı bir maça çıkacaklarını belirten İpekoğlu, üst tura yükselmek için elinden geleni yapacaklarını dile getirdi.