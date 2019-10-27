Buyrun 4. tur şölenine

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur programı belli oldu. 54 takımın kozlarını paylaşacağı birbirinden çekişmeli maçlar, A Spor ekranlarında olacak.



Tek maç eleme sistemine göre oynanacak bu turda, Süper Lig ekipleri Fenerbahçe, Alanyaspor, Antalyaspor, Ç.Rizespor, Sivasspor, Kayserispor, Konyaspor ve Ankaragücü'nün de yer aldığı 54 takım mücadele edecek.



VAR SON 16'DA DEVREDE!

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon uygulamaya konulan VAR uygulaması, kupada da kullanılmaya başlanacak. TFF'nin sezon öncesi yayınladığı kupa statüsünde bu yıl da VAR yardımına başvurulacağı açıklandı. Buna göre Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve finalde VAR protokolüne uygun olarak Video Yardımcı Hakem Sistemi kullanılacak.



HER TURU PARA

Ziraat Türkiye Kupası'nda hasılat dağıtımı yıllardır aynı şekilde gerçekleşiyor. Buna göre tek maç usulüne göre oynanan karşılaşmalarda gider ve hisseler kesildikten sonra kalan net hasılatın yüzde 60'ı tur atlayan takım alıyor. Kaybeden takım da yüzde 40'ı cebine koyuyor. Finali kazanan da hasılatın yüzde 60'ını kasasına götürüyor.