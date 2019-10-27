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Asla es geçmeyiz

Geride kalan 9 haftaya damga vuran Alanyaspor, kupaya da aynı ciddiyetle hazırlanıyor. Süper Lig’in lideri Alanyaspor’un teknik direktör Erol Bulut,”Kupayı da es geçmeyeceğiz. İnegölspor karşısında da aynı ciddiyetle çıkacağız” dedi.

Giriş: 27.10.2019 07:50

Süper Lig'in lideri konumunda yer alan turuncu- yeşilli ekibin teknik direktörü Erol Bulut, iddialı açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezon Malatyaspor'un başında kupada yarı finale kadar yükseldiklerini hatırlatan Bulut, "Kupaya gerçekten çok önem veriyoruz. Ligde iyi konumda olmamız kupada bu durumu değiştirmiyor. 9 haftada ortaya koyduğumuz performansı sürdüreceğiz. Kupayı da es geçmeyeceğiz. İnegölspor karşısında aynı ciddiyetle mücadele ederek tur atlayan taraf olacağız" diye konuştu.

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