Asla es geçmeyiz

Süper Lig'in lideri konumunda yer alan turuncu- yeşilli ekibin teknik direktörü Erol Bulut, iddialı açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezon Malatyaspor'un başında kupada yarı finale kadar yükseldiklerini hatırlatan Bulut, "Kupaya gerçekten çok önem veriyoruz. Ligde iyi konumda olmamız kupada bu durumu değiştirmiyor. 9 haftada ortaya koyduğumuz performansı sürdüreceğiz. Kupayı da es geçmeyeceğiz. İnegölspor karşısında aynı ciddiyetle mücadele ederek tur atlayan taraf olacağız" diye konuştu.