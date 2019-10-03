Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur kura çekimi gerçekleşiyor | CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda turlar ilerledikçe heyecan artmaya devam ediyor...

Kupada 4. Eleme Turu kura çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Üçüncü turdan gelen 46 takımın yanı sıra Süper Lig'den de geçen sezon 6 ile 13. sıraları alan 8 takımın katılımıyla toplam 54 takım, tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre 4. Turda kozlarını paylaşacak.

Geçen sezon ligi 6. bitiren Fenerbahçe ile Antalyaspor, Konyaspor, Alanyaspor, Kayserispor, Rizespor, Sivasspor ve Ankaragücü, bu turdan itibaren kupada boy gösterecek.

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Fenerbahçe kurada Tarsus İdman Yurdu ile eşleşti. Sarı-Lacivertliler maçı deplasmanda oynayacak.