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Kupada kura günü Perşembe

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi Perşembe günü saat 11.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.

Giriş: 01.10.2019 08:00
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi Perşembe günü saat 11.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak. Kupaya, Süper Lig'den F.Bahçe, Alanya, Antalya, Rize, Sivas, Kayseri, Konya ve A.Gücü ile tur atlayan 46 takım olmak üzere toplam 54 takım katılacak.

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