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Hatay’a Siirt sürprizi

BAL ekibi Siirt İÖİ, TFF 1. Lig takımlarından Hatayspor'u 86'da Mehmet Soydan'ın kaydettiği gole 1-0 yenerek üst tura çıktı.

Giriş: 27.09.2019 08:00
Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sürprizi Siirt'ten geldi. A Spor'dan yayınlanan maçta, Bölgesel Amatör Lig ekibi Siirt İl Özel İdaresi, Osmaniye'de oynanan karşılaşmada TFF 1. Lig ekibi Hatay'a konuk oldu. Sarı mavililer, güçlü rakibi karşısında büyük bir sürprizi gerçekleştirerek, 86'da Mehmet Soydan'ın attığı golle, 4. Tura adını yazdırdı

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