Hatay’a Siirt sürprizi

Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sürprizi Siirt'ten geldi. A Spor'dan yayınlanan maçta, Bölgesel Amatör Lig ekibi Siirt İl Özel İdaresi, Osmaniye'de oynanan karşılaşmada TFF 1. Lig ekibi Hatay'a konuk oldu. Sarı mavililer, güçlü rakibi karşısında büyük bir sürprizi gerçekleştirerek, 86'da Mehmet Soydan'ın attığı golle, 4. Tura adını yazdırdı
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