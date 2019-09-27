Gençlerbirliği üst turda

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda TFF 3. Lig ekiplerinden Osmaniyespor'u 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.
13. dakikada kullanılan köşe atışı sonrasında ceza yayının hemen önünde topla buluşan Rahmetullah Berişbek'in şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0
55. dakikada Osmaniyespor'da kaleciyle defans arasında anlaşmazlık yaşanınca ev sahibi Gençlerbirliği 2-0 öne geçti. Osmaniyespor defanstan top çıkarırken Hamit Bayraktar meşin yuvarlağı kaleci Alp Arda'ya vermek istedi ancak kaleci kalesini terk edince top ağlarla buluştu: 2-0
Gençlerbirliği karşılaşmayı 2-0 kazandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.