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Sakaryaspor - 1074 Çankırı | CANLI (Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçı)

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında TFF 2. Lig ekibi Sakaryaspor ile Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden 1074 Çankırıspor karşı karşıya geliyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanan maçta kazanan takım bir üst tura çıkacak.

Giriş: 26.09.2019 20:30

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. A Spor ekranlarından sporseverlerin canlı takip etme imkanı bulduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 2. Lig ekibi Sakaryaspor ile BAL ekiplerinden 1074 Çankırıspor karşılaşıyor. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Yusuf Ziya Gündüz yönetiyor.

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