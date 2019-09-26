Sakaryaspor - 1074 Çankırı | CANLI (Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçı)

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. A Spor ekranlarından sporseverlerin canlı takip etme imkanı bulduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 2. Lig ekibi Sakaryaspor ile BAL ekiplerinden 1074 Çankırıspor karşılaşıyor. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Yusuf Ziya Gündüz yönetiyor.
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