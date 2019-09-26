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Kırıkkale - Gazişehir Gaziantep | CANLI (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur karşılaşmaları birbirinden heyecanlı maçlara sahne oluyor. Bu turda üçüncü günün ilk mücadelesinde Kırıkkale Büyük Anadoluspor sahasında Süper Lig ekibi Gazişehir Gaziantep'i konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı yayınını ve anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Giriş: 26.09.2019 12:58

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Bu turun üçüncü gününde ilk maç Süper Lig ekibi Gazişehir Gaziantep ile Kırkkale Büyük Anadoluspor arasında oynanıyor. Mücadeleyi A Spor canlı yayınlıyor.

Kırıkkale Büyük Anadoluspor - Gazişehir Gaziantep maçını canlı izlemek için tıklayın!

Kırıkkale Büyük Anadoluspor - Gazişehir Gaziantep maçının canlı anlatımı için tıklayın!

SON 16'DA VAR DEVREDE

VAR, bu sezon da kupada siftah yapıyor. Buna göre; Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve finalde VAR protokolüne uygun olarak, Video Yardımcı Hakem Sistemi kullanılacak.

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