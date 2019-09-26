Kırıkkale Büyük Anadoluspor 0 - 4 Gazişehir Gaziantep | MAÇ ÖZETİ

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Bölgesel Amatör Lig takımı Kırıkkale Büyük Anadoluspor, Süper Lig temsilcisi Gazişehir Gaziantep'i konuk etti.
Başpınar 17 Ağustos Stadı'nda oynanan maçtan konuk takım 4-0 galip ayrıldı.
A Spor'dan canlı yayınlanan karşılaşmada Gazişehir Gaziantep'e turu getiren golleri Raman Chibsah, Kenan Özer, Mehmet Erdem Uğurlu ve Jefferson kaydetti.
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