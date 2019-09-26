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Kırıkkale Büyük Anadoluspor 0 - 4 Gazişehir Gaziantep | MAÇ ÖZETİ

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Süper Lig ekibi Gazişehir Gaziantep deplasmanda Kırıkkale Büyük Anadoluspor ile karşılaştı. Gazişehir Chibsah, Kenan Özer, Mehmet Erdem Uğurlu ve Jefferson'un attığı gollerle karşılaşmayı 4-0 kazandı ve adını 4. tura yazdırdı.

Giriş: 26.09.2019 14:54 Güncelleme: 26.09.2019 15:31

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Bölgesel Amatör Lig takımı Kırıkkale Büyük Anadoluspor, Süper Lig temsilcisi Gazişehir Gaziantep'i konuk etti.

Başpınar 17 Ağustos Stadı'nda oynanan maçtan konuk takım 4-0 galip ayrıldı.

A Spor'dan canlı yayınlanan karşılaşmada Gazişehir Gaziantep'e turu getiren golleri Raman Chibsah, Kenan Özer, Mehmet Erdem Uğurlu ve Jefferson kaydetti.

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