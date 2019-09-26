 BİZE ULAŞIN

Hatayspor - Siirt İl Özel İdaresi | CANLI (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı devam ediyor. Günün ikinci karşılaşmasında Hatayspor sahasında Siirt İl Özel İdaresini konuk ediyor. Maçın canlı anlatımı ve yayını haberimizde...

Giriş: 26.09.2019 14:57 Güncelleme: 26.09.2019 15:00

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı devam ediyor. Günün ikinci karşılaşmasında Hatayspor sahasında Siirt İl Özel İdaresi'ni ağırlıyor. Bu karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

Mücadelenin canlı anlatımı için tıklayın!

Mücadelenin canlı yayını için tıklayın!

SON 16'DA VAR DEVREDE

VAR, bu sezon da kupada siftah yapıyor. Buna göre; Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve finalde VAR protokolüne uygun olarak, Video Yardımcı Hakem Sistemi kullanılacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Hatayspor - Siirt İl Özel İdaresi | CANLI (Ziraat Türkiye Kupası)
Kırıkkale Büyük Anadoluspor 0 - 4 Gazişehir Gaziantep | MAÇ ÖZETİ
Ziraat Türkiye Kupası'nda atılan en güzel 20 gol
MAÇ SONUCU Diyarbekir 2-1 Eskişehirspor MAÇ ÖZETİ
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçı: Manisaspor 2 - 1 Elazığ Belediyespor