Hatayspor - Siirt İl Özel İdaresi | CANLI (Ziraat Türkiye Kupası)

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı devam ediyor. Günün ikinci karşılaşmasında Hatayspor sahasında Siirt İl Özel İdaresi'ni ağırlıyor. Bu karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

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SON 16'DA VAR DEVREDE

VAR, bu sezon da kupada siftah yapıyor. Buna göre; Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve finalde VAR protokolüne uygun olarak, Video Yardımcı Hakem Sistemi kullanılacak.