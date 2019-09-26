Akhisarspor - Bayburt İÖİ | CANLI (Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçı)

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. A Spor ekranlarından sporseverlerin canlı takip etme imkanı bulduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor ile Bayburt Özel İdarespor karşılaşıyor. Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Hakan Ülker yönetiyor.
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