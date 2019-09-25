Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Günün devam eden maçlarında Manisa Futbol Kulübü ile Elazığ Belediyespor karşı karşıya geliyor. Manisa Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı Tayfun Sarı yönetiyor. Bu karşılaşmayı A Spor ekranlarından canlı takip edebilirsiniz.

Manisa Futbol Kulübü - Elazığ Belediyespor maçının canlı anlatımı için tıklayın!

Manisa Futbol Kulübü - Elazığ Belediyespor maçının canlı yayını için tıklayın!

SON 16'DA VAR DEVREDE

VAR, bu sezon da kupada siftah yapıyor. Buna göre; Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve finalde VAR protokolüne uygun olarak, Video Yardımcı Hakem Sistemi kullanılacak.