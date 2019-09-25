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MAÇ SONUCU Diyarbekir 2-1 Eskişehirspor MAÇ ÖZETİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarının heyecanı sürüyor. Diyarbekirspor sahasında Eskişehirspor'u konuk eti. Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1 kazanarak bir üst tura yükseldi.

Giriş: 25.09.2019 18:26 Güncelleme: 25.09.2019 20:25

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Diyabekirspor ile Eskişehirspor karşı karşıya gelen Diyarbekirspor geriye düştüğü mücadeleden 2-1 galip ayrılarak bir üst tura çıktı. Ev sahibi ekibin gollerini Tolunay Yurtseven ve Reşo Akın kaydederken, Eskişehirspor'un tek golünü İbrahim Halil Öner kaydetti.

SON 16'DA VAR DEVREDE

VAR, bu sezon da kupada siftah yapıyor. Buna göre; Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve finalde VAR protokolüne uygun olarak, Video Yardımcı Hakem Sistemi kullanılacak.

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