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Kahramanmaraşspor - Fatih Karagümrük | CANLI (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarının heyecanı sürüyor. Akdeniz temsilcisi Kahramanmaraşspor sahasında İstanbul ekibi Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımı ve yayınını haberimizden takip edebilirsiniz.

Giriş: 25.09.2019 16:50

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Günün devam eden maçlarında Kahramanmaraşspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Bu karşılaşmayı A Spor ekranlarından canlı takip edebilirsiniz.

Kahramanmaraşspor - Fatih Karagümrük maçının canlı anlatımı için tıklayın!

Kahramanmaraşspor - Fatih Karagümrük maçının canlı yayını için tıklayın!

SON 16'DA VAR DEVREDE

VAR, bu sezon da kupada siftah yapıyor. Buna göre; Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve finalde VAR protokolüne uygun olarak, Video Yardımcı Hakem Sistemi kullanılacak.

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