Hacettepe Spor-Yukatel Denizlispor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. tur maçında TFF 2. Lig ekibi Hacettepe Spor Kulübü ile Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor karşı karşıya geliyor.

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Süper Lig'in yeni ekibi Yukatel Denizlispor geride kalan 5 haftada topladığı 8 puanla 5. sırada yer alıyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Hacettepe ise 4 maçta yalnızca 1 puan alabildi ve 17. sırada bulunuyor.