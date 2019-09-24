Yeni Çorumspor - Kasımpaşa | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında TFF 2. Lig ekibi Yeni Çorumspor sahasında Süper Lig ekibi Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Dr.Turhan Kılıççıoğlu Stadı'nda saat 13.00'te başlayan mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetiyor.

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İLK 11'LER

Yeni Çorumspor: Onur Tekin, Ertuğrul Sancaktutan, Osman Bodur, Eren Tokat, Mert Ilıman, Batuhan Demirel, Muhammed Rıdvan Özdemir, Muhammed Çoban, Kerem Pala, Murathan Buruş, Kıvanç Kaya

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Çağtay Kurukalıp, Veysel Sarı, Fernandes, Veıgneau, Uğurcan Yazğılı, Emirhan Nevzat Aydin, Tobıas Heıntz, Özgür Çek, Mustafa Pektemek, Azad Toptik

Yeni Çorumspor maçlarını 11263 kişi kapasiteli Dr. Turhan Kılıçoğlu Stadyumu'nda oynuyor. TFF 2. Lig'de yer alan Yeni Çorumspor, bu sezon çıktığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak ligin 3. sırasında yer alıyor. Yeni Çorumspor bu karşılaşmalarda kalesinde 2 gol görürken, rakip filelere 4 gol gönderdi. Geçtiğimiz hafta Sancaktepe deplasmanına konuk olan Yeni Çorumspor karşılaşmadan 1-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

Süper Lig'de yer alan Kasımpaşa, bu sezon oynadığı 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 4 puanla 16. sırada yer alıyor.