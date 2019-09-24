Yeni Çorumspor 0 - 1 Kasımpaşa | MAÇ ÖZETİ

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur ilk maçında Kasımpaşa deplasmanda TFF 2. Lig ekibi Yeni Çorumspor ile karşılaştı.
Dr. Turhan Kılıçoğlu Stadyumu'nda zorlu mücadeleyi Kasımpaşa 60. dakikada Özgür Çek'in penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.
Süper Lig ekibi bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 4. tura yazdırdı.
YENİ ÇORUMSPOR'UN GOLÜ İPTAL EDİLDİ
Karşılaşmaların son bölümünde ev sahibi ekibin baskıları arttı.
87. dakikada Yeni Çorumspor'un kıvanç ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
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