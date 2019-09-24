Şölen başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur mücadelesi bugün oynanacak 16 maçla başlayacak. Kupanın 3. turunda Süper Lig'den Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği, Göztepe, Kasımpaşa, Denizlispor, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'de yer alan tüm takımlar ile 2. turdan yükselen 33 takım olmak üzere toplam 92 ekip mücadele edecek.



Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 3. tur müsabakaları yarın ve perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak. Kupa serüveni her zamanki gibi spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da yaşanacak. A Spor birbirinden çekişmeli maçları izleyiciyle buluşturmaya devam edecek.