Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçları (Dönüşümlü) | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçılarında Muğlaspor-Bursaspor, Şanlıurfaspor-24 Erzincaspor karşı karşıya geliyor.

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Muğlaspor, Hasan Şermet yönetiminde Ligde oynadığı 4 karşılamada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve ve 1 mağlubiyet alan Muğlaspor bu karşılaşmalarda 7 gol buldu ve kalesinde 5 gol gördü. Muğlaspor, son karşılaşmada Somaspor karşısında deplasmanda 3-0'lık galibiyet almıştı.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Bursaspor oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak ligin 6. sırasında yer alıyor. Oynadığı karşılaşmalarda 9 gol atan ve kalesinde de 9 gol gören Bursaspor geçtiğimiz hafta Adana Demirspor'a 4-1 mağlup olmuştu.

Şanlıurfaspor 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı son dört mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı ve ligin son sırasında yer aldı.

24 Erzincanspor ise 3. Lig 1. Grup'ta çıktığı son dört mücadeleden bir galibiyet, bir mağlubiyet, iki de beraberlikle ayrıldı.