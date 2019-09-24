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Balıkesirspor-Vanspor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Balıkesirspor ile Vanspor karşılaşıyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşma 24 Eylül Salı günü Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda saat 18:30'da başladı. Mücadeleyi hakem Ömer Faruk Gültekin yönetiyor.

Giriş: 24.09.2019 18:28 Güncelleme: 24.09.2019 19:00

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Balıkesirspor ile Vanspor karşılaşıyor.

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Balıkesirspor TFF 1. Lig'de oynadığı son beş mücadeleden iki galibiyet, iki mağlubiyet, bir beraberlik aldı.

Van Spor ise 2. Lig Kırmızı Grup'ta çıktığı dört mücadeleden üç galibiyet bir beraberlik alarak liderliğe yerleşti.

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