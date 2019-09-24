Balıkesirspor-Vanspor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Balıkesirspor ile Vanspor karşılaşıyor.

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Balıkesirspor TFF 1. Lig'de oynadığı son beş mücadeleden iki galibiyet, iki mağlubiyet, bir beraberlik aldı.

Van Spor ise 2. Lig Kırmızı Grup'ta çıktığı dört mücadeleden üç galibiyet bir beraberlik alarak liderliğe yerleşti.