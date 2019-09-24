Balıkesirspor 0-1 Vanspor | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Balıkesirspor ile Vanspor karşılaştı. Mücadele düzeyi yüksek maçı Vanspor 1-0 kazanarak bir üst tura yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Balıkesirspor ile Vanspor karşılaştı. Mücadele düzeyi yüksek maçı Vanspor 1-0 kazanarak bir üst tura yükseldi.
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