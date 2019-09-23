Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 3. tur müsabakaları 25 ve 26 Eylül'de oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 3. tur müsabakalarının programı şöyle:

24 EYLÜL SALI:

13.00 Yeni Çorumspor-Kasımpaşa (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)

14.00 Payasspor-Boluspor (Payas İlçe)

14.00 Mardin Büyükşehir Başakspor-Altay (Mardin 21 Kasım Şehir)

15.00 Somaspor-Keçiörengücü (Soma Atatürk)

15.00 Edirnespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Edirne 25 Kasım)

15.00 Karacabey Belediyespor-Ümraniyespor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

15.00 Esenler Erokspor-Uşakspor (Esenler)

15.00 1877 Alemdağspor-Sancaktepe (Alemdağ)

15.00 Muğlaspor-Bursaspor (Muğla Atatürk)

16.00 Altınordu-1922 Konyaspor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

16.30 Şanlıurfaspor-Anagold 24Erzincanspor (Şanlıurfa GAP)

18.30 Balıkesirspor-Vanspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Osmanlıspor-İçel İdmanyurdu (Osmanlı)

19.00 Adanaspor-Fethiyespor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ağrı 1970 (Diyarbakır)

20.30 Kocaelispor-Sivas Belediyespor (Kocaeli)

25 EYLÜL ÇARŞAMBA:

13.00 Hacettepe-Yukatel Denizlispor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Erzinspor-İnegölspor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)

14.00 Görelespor-Giresunspor (Görele 13 Şubat)

14.00 Fatsa Belediyespor-Yılport Samsunspor (Fatsa İlçe)

14.00 Birevim Elazığspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Gençlik Merkezi Sentetik Çim Saha)

14.00 Hekimoğlu Trabzon-Adana Demispor (Vakfıkebir İlçe)

14.30 Ankara Demirspor-Başkent Akademi (TCDD Ankara Demirspor)

14.30 Zonguldak Kömürspor-Niğde Anadolu (Karaelmas Kemal Köksal)

14.30 Kemerspor 2003-Sarıyer (Kemer İlçe)

15.00 Bandırmaspor-Etimesgut Belediyespor (Bandırma 17 Eylül)

15.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Erbaaspor (Bodrum İlçe)

15.00 Tuzlaspor-Nazilli Belediyespor (Tuzla Belediye)

15.00 Silivrispor-Kastamonuspor 1966 (Silivri)

15.00 Kırklarelispor-1954 Kelkit Belediyespor (Kırklareli Atatürk)

15.00 Ergene Velimeşespor-Eyüpspor (Ergene Velimeşe)

15.00 Pendikspor-Turgutluspor (Pendik)

15.00 Ekol Göz Menemenspor-Kırşehir Belediyespor (Stat henüz açıklanmadı)

15.00 Manisa Futbol Kulübü-Elazığ Belediyespor (Mümin Özkasap)

16.00 İstanbulspor-Pazarspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.30 Kahramanmaraşspor-Fatih Karagümrük (Kahramanmaraş 12 Şubat)

18.30 Diyarbekirspor-Eskişehirspor (Diyarbakır)

19.00 Tarus İdmanyurdu-Darıca Gençlerbirliği (Tarsus İlçe)

19.00 Kardemir Karabükspor-Gümüşhanespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

19.00 Afjet Afyonspor-Bayrampaşa (Zafer)

20.30 Göztepe-Yozgatspor 1959 (İzmir Atatürk)

26 EYLÜL PERŞEMBE:

13.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Gazişehir Gaziantep (Kırıkkale Başpınar)

14.30 Hatayspor-Siirt İl Özel İdare (Osmaniye 7 Ocak)

16.30 Gençlerbirliği-Osmaniyespor (Eryaman)

18.30 Akhisarspor-Bayburt Özel İdare (Spor Toto Akhisar)

20.30 Sakaryaspor-1074 Çankırıspor (Yeni Sakarya Atatürk)