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Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu karşılaşmalarının programı açıklandı. Kupada 24, 25 ve 26 Eylül 2019 tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı şöyle:

Giriş: 18.09.2019 17:37

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu karşılaşmalarının programı açıklandı. Kupada 24, 25 ve 26 Eylül 2019 tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı şöyle:

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