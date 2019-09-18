Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur programı açıklandı

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu karşılaşmalarının programı açıklandı. Kupada 24, 25 ve 26 Eylül 2019 tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı şöyle:
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu karşılaşmalarının programı açıklandı. Kupada 24, 25 ve 26 Eylül 2019 tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı şöyle:
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