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Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu!

2019-2020 sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kura çekimi yapıldı. 92 takımın mücadele edeceği eleme turunda kazananlar isimlerini 4. tura yazdıracaklar. Bölgesel Amatör Ligi'nden de takımların olduğu eleme turunda Süper Lig ekipleri de yer alıyor. İşte o eşleşmeler...

Giriş: 17.09.2019 14:04 Güncelleme: 17.09.2019 15:48

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kupada 3. Eleme Turu'na; Süper Lig'den Gazişehir Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Göztepe A.Ş, Kasımpaşa A.Ş., Yukatel Denizlispor, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'de yer alan tüm takımlar ile ZTK 2. Eleme Turu sonucu tur atlayan 33 takım olmak üzere, toplam 92 takım katıldı.3. tur maçları 24-25-26 Eylül'de oynanacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.

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