Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu Kuraları çekildi

35 Amatör takımın yanı sıra bu sezon TFF 3. Lige yükselen 9 takımın katılacağı 1. Eleme Turu müsabakaları, 28 - 29 Ağustos tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre, küçük numarayı çeken takımların sahasında oynanacak. Müsabakalar sonucu rakiplerini eleyen 22 takım, 2. Eleme Turu müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

Yayın programının belirlenmesinin ardından müsabakaların gün ve saatleri ilan edilecek.



Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez, yaptığı değerlendirmede profesyonel ve amatör liglerden katılımın olmasının Ziraat Türkiye Kupası'nı çok özel kıldığını belirterek, "Türkiye'yi kucaklayan bir organizasyon düzenliyoruz. Ülkemizin her köşesinde kupanın heyecanı yaşanacak. Bu kupa amatör ve alt liglerdeki takımlarımız için yeni fırsatlar sunacak. Uzun maraton öncesinde TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu arkadaşlarım adına bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. Sonunda hak edenin kazandığı centilmence maçlar izleyelim" ifadelerini kullandı. Ali Düşmez, ayrıca "Kupaya değerli katkılarda bulunan sponsorumuz Ziraat Bankası ile yayıncı kuruluşumuz Turkuvaz Medya Grubu'na teşekkür ediyorum" dedi.