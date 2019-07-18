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Ziraat Türkiye Kupası tarihleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda planlama belli oldu. 27, 28 ve 29 Ağustos'ta oynanacak 1. eleme turuyla başlayacak kupa maçları, 21 Mayıs 2020'deki final maçıyla sona erecek.

Giriş: 18.07.2019 15:59

Futbolda 2019-2020 sezonu Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kupası 27, 28 ve 29 Ağustos'ta oynanacak 1. eleme turu karşılaşmaları ile başlayacak.

Kupa, 5. eleme turu itibarıyla çift maç eleme usulü üzerinden oynanacak. Organizasyon, 21 Mayıs 2020'de oynanacak olan final müsabakası ile sona erecek.

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