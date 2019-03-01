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Akigo turladı

Akhisarspor, 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Kasımpaşa’yı 2-1 yenerek yarı finale çıktı A Spor’un yayınladığı mücadelede yeşil-siyahlı ekibin gollerini Barbosa ve Josue kaydetti.

Giriş: 01 Mart 2019 Cuma 03:00 Güncelleme: 01 Mart 2019 Cuma 11:00

Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren son kupa şampiyonu Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ilk maçta evinde 3-1 yendiği Kasımpaşa'yı rövanşta da 2-1 yenip yarı finale yükseldi. Ümraniyespor, yarı finalde Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile eşleşti.

MAÇ SONU KIZARDI

Akhisar, maçın 18. dakikasında Barbosa'nın golüyle 1-0 öne geçti. Kasımpaşa bu gole 37'de Koita ile yanıt verdi ilk yarı 1-1 bitti. 84'de Barbosa'nın attığı golle maç 2-1 bitti ve Akhisar turladı. Maç sonunda Akhisarspor'da Manu rakibe tokat attığı için kırmızı gördü.

30 YILDA BÖYLESİNİ GÖRMEDİM

Akhisar'a iki maçta da yenilip Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Kasımpaşa'da teknik direktör Mustafa Denizli'nin açıklamaları ilginçti. Tecrübeli hoca, "Kasımpaşa'ya önemli işler yapmak için geldik. Devre arasında yaptığımız değişkenlik bize düşündüğümüz katkıyı sağlamadı. Tam tersi düşünmediğimiz tablo ile karşılaştık. Kariyerimde bunun yarısı bir seri yaşamadım. Bu beni yaralayan bir görüntü. Üzüntüm kat kat arttı. 30 yıllık kariyerimde böyle bir seri yaşamadım. Çok zor bir durum" diye konuştu. Mustafa Denizli'nin görevi bırakmayı düşündüğü bildirildi.

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