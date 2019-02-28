Yarı final icin son bilet ekranlarında

Türkiye'nin kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final turu bugün yapılacak son karşılaşmayla tamamlanıyor. Ligde sıkıntılı günler geçiren kupanın son şampiyonu Akhisarspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Evinde oynadığı ilk mücadeleyi 3-1 kazanan Akigolar, bu akşam oynanacak rövanş karşılaşmasına büyük avantajla sahaya çıkacak. Kasımpaşa-Akhisar turunun kazananı, Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile yarı finalde yarışacak. Ümraniyespor, Son 16 turunda dört büyüklerden Fenerbahçe'yi, çeyrek finalde ise Trabzonspor'u eleyerek tarihi bir başarıya imza atmıştı. Kasımpaşa ile Akhisar'ın bugünkü düellosu, A Spor ekranlarında 20.00'de yayınlanacak.





BUGÜN - KASIMPAŞA-AKHİSAR (1-3) | ARDA KARDEŞLER | A SPOR | SAAT: 20.00



YARI FİNAL 1. MAÇLAR (2-3-4 NİSAN 2019)



YARI FİNAL 2. MAÇLAR (23-24 -25 NİSAN 2019)



GALATASARAY - YENİ MALATYA



ÜMRANİYESPOR - KASIMPAŞA-AKHİSAR EŞLEŞMESİ KAZANANI



FİNAL KARŞILAŞMASI 16 MAYIS 2019 (SİVAS 4 EYLÜL STADI)