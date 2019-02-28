Malatya yarıladı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında, normal ve uzatma süreleri 1-0 Göztepe'nin üstünlüğü ile sona eren karşılaşmada, rakibini penaltı atışlarında 5-3 mağlup eden Evkur Yeni Malatyaspor, yarı finalde Galatasaray'ın rakibi oldu. Evindeki ilk maçı 1-0 kazanan Malatya, rövanşı 73'te Jerome'nin attığı golle aynı skorla kaybedince maç uzadı.



UZATMADA GOL YOK

A Spor'dan HD kalitesinde naklen yayınlanan karşılaşmanın 30 dakikalık uzatma bölümleri de 1-0 Göztepe'nin üstünlüğü ile sona erince yarı finale yükselecek takımı seri penaltı atışları belirledi. Penaltı atışlarında rakibine 5-3'lük üstünlük kuran Malatyaspor, yarı finalde Galatasaray'ın rakibi oldu. Yarı final maçları 2-3-4 Nisan ve 23-24-25 Nisan'da oynanacak.



BULUT: KUPAYI İSTİYORUZ

Yarı finale çıkan Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, maç sonu A Spor'a şunları söyledi: "Zaten zor bir maç olacağını biliyorduk. Olmayan faulden gol yedik, verilmeyen bir kırmızı kart var. VAR'daki hakem pozisyonları nasıl izliyor merak ediyorum. Mutluyuz, turu atladık. Yeni rakibimiz Galatasaray'ın gücü ve büyüklüğü belli. Kupayı kazanmak istiyoruz."



'LİGDE 11 FİNALİMİZ VAR'

Göztepe'de ilk maçına çıkan teknik direktör Tamer Tuna, karşılaşmanın ardından "Harika bir mücadele vardı bugün. Keyif aldım buraya dönmekten. Malatyaspor'u tebrik ediyoruz, biz de turu geçmeyi isterdik. Taraftarla birlikte neler yapabileceğimizin başlangıcını gösterdik bugün. Final gibi 11 maç oynayacağız ligde. Başarılı olacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.